منتخب شباب كرة اليد يصل من إسبانيا بعد الحصول على برونزية العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

وصلت إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، بعثة منتخب شباب كرة اليد مواليد 98 الحاصل على برونزية كأس العالم في إسبانيا، بالنسخة التي اختتمت الأحد الماضي، بالفوز على البرتغال 37 / 27 في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

وضمت البعثة طارق محروس المدير الفني، وهاني الفخراني المدرب المساعد، والدكتور عمرو عصام أخصائي العلاج الطبيعي، ومحمد سليمان المدير الإداري والمحلل الفني للفريق،، واللاعبين عبدالرحمن طه، عبدالرحمن حميد، جلال خورشيد، عبدالعزيز ايهاب، شهاب عبدالله، حسن وليد، سيف الدرع، أحمد هشام، أحمد راضي، حازم ممدوح، محسن رمضان، محمد الأزهري، عمر خالد، عمر سامي، خالد وليد، ياسر محمد.​