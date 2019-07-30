منتخب مصر للدراجات يصل من نيجيريا بعد حصد 21 ميدالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

تصوير- علاء أحمد:

وصل مطار القاهرة الدولي، بعثة منتخب مصر العمومي للرجال والإناث "18 سنة"، قادمة من العاصمة النيجيرية أبوجا، عقب حصد 21 ميدالية مختلفة ببطولة كأس أفريقيا للدراجات، والتي أقيمت خلال الفترة من 25 إلى 29 يوليو الجاري.

وحصدت مصر 21 ميدالية مختلفة، منهم 9 ميداليات ذهب، و6 فضة، و6 برونزية، وضمت بعثة الفريق كل من الفريق محمد إبراهيم خليفة، المدير الفني للفريق، واللاعبين ابتسام زايد أحمد، وسلمى صلاح الدين، وهدير أسان، ومريم ياسر، وعاصم الحسيني، ومحمد فرج فراج، وأحمد محمد موسى، وأحمد عبدالرحمن السنفاوي.​