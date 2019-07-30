الزمالك يعلن: صفقة عربية جديدة خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد رئيس الزمالك أن النادي سيعلن صفقة عربية جديدة خلال الساعات المقبلة لمواصلة تدعيم الفريق بعناصر مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادًا للموسم الجديد (2019-2020).

وقال رئيس الزمالك في تصريحات هاتفية لقناة "المحور": "هناك لاعب عربي جديد سيصل إلى مصر غدًا للانتقال إلى صفوف الزمالك رسميا، لا يقل عن أشرف بن شرقي المنضم حديثا لصفوف الفريق".

وأضاف: "أشكر أمير وأحمد مرتضى اللذان يعملان على ملف الصفقات لتدعيم صفوف الزمالك، سنتعاقد خلال الميركاتو الجاري مع 6 أو 7 لاعبين جدد، ولن يرحل سوى ثلاثة لاعبين فقط".

وأعلن الزمالك تعاقده رسميا مع المهاجم المغربي أشرف بن شرقي قادما من الهلال السعودي، كما أنهى صفقة كل من محمد أبو جبل ومحمد عبدالشافي ومحمد صبحي وإسلام جابر.

Advertisements

من جانبه، أعلن رئيس الزمالك أن الفريق سيخوض مباراتي دور الـ64 في بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام فريق ديكاداها الصومالي على ملعب ستاد القاهرة.

وأوضح أن الزمالك توصل لاتفاق مع النادي الصومالي على خوض مباراتي الذهاب والعودة في القاهرة.

ومن المقرر إقامة مباراة الذهاب أحد أيام 9 أو 10 أو 11 من أغسطس، على أن يقام لقاء العودة أحد أيام 23 أو 24 أو 25 من الشهر ذاته.

وأكد رئيس الزمالك أن الرباعي فرجاني ساسي وطارق حامد ومحمود علاء وحمدي النقاز سيستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة في ظل حاجة النادي إلى خدماتهم.

وأتم تصريحاته قائلا: "سيتم التعاقد مع المدير الفني الجديد خلال أيام، هناك مدربين وافقوا على تولي المسؤولية، ويجب أن يسبق للمدرب العمل في إفريقيا".