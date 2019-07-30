رئيس الزمالك يزف خبراً سعيداً بشأن مباريات الأندية المصرية بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: قال رئيس نادي الزمالك أن مباريات الأندية المصرية ببطولة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2019 ستقام على استاد القاهرة وبحضور الجماهير. وأضاف رئيس الزمالك خلال تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" أنه حدد استاد القاهرة لاستضافة مباراتيه مع ديكاديها الصومالي بدوري التمهيدي للبطولة. Advertisements وواصل " الاتحاد الأفريقي قرر إقامة المواجهتين فى القاهرة ". وكشف رئيس الزمالك " مباريات دوري أبطال أفريقيا ستقام في حضور الجماهير". وأنهى " أتمنى أن تواصل الجماهير التى احتشدت في نهائي الكونفيدرالية حضور مباريات الزمالك".

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