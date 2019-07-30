رئيس الزمالك يفتح النار على الأهلي بسبب "مانشيت التفويت"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

فتح رئيس الزمالك النار على النادي الأهلي بسبب مانشيت مجلة النادي فى عددها الصادر صباح الأثنين عقب مباراة القمة.

وفاز الأهلي على الزمالك بهدف نظيف في مباراة القمة 118 التي أقيمت مساء الأحد على ستاد برج العرب في ختام بطولة الدوري الممتاز.

وقال رئيس الزمالك عبر برنامج "الزمالك اليوم" إن مجلة الأهلي اساءت لنادي الزمالك .

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وتصدر عنوان "ياترى مفوتين زى المقاولين" مجلة الأهلي في إشارة إلى خسارة الزمالم واتهامات مسئولي النادي الأبيض لنادي المقاولون العرب بـ "تفويت" مبارات أمام النادي الأحمر.

وعلق رئيس الزمالك" أيوه المقاولون فوت الماتش أمام الأهلي ".

وأضاف رئيس الزمالك " أطالب المسئولين بالتدخل وتوقيع عقوبة على ما نشرته مجلة الأهلي".

وأنهى " خسرنا مباراة القمة بسبب السحر لا أشك في هذا الأمر".