عماد السيد: الدوري سُرق من الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد عماد السيد، حارس مرمى الزمالك المنتقل حديثا إلى الاتحاد السكندري، أن الدوري تمت سرقته من الفريق الأبيض، مشيرًا إلى أن الجميع أراد منح اللقب للمارد الأحمر.

وقال السيد في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" الثلاثاء: "الدوري سُرق من الزمالك، تم محاربة الفريق من اتحاد الكرة والحكام والجميع أراد تتويج الأهلي بلقب الدوري".

وأضاف: "الجميع لم يرغب في فوزنا بالدوري والكونفدرالية، الزمالك لم يفشل، اللاعبون لم يقصروا في شيء".

Advertisements

وأتم صاحب الـ30 عامًا تصريحاته بالحديث عن الخطأ الذي ارتكبه في مباراة القمة قائلا: "خطئي في لقاء الأهلي لم يكن سببا في خسارتنا للدوري، خسرناه بسببنا كلنا".

وأعلن الاتحاد السكندري تعاقده مع عماد السيد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

يذكر أن الأهلي توج بلقب الدوري بفارق ثمانية نقاط عن أقرب ملاحقيه الزمالك بعد فوزه على الفريق الأبيض (1-0) مساء الأحد في ختام منافسات المسابقة.