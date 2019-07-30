النشرة الرياضية| الأهلي يصعد ضد رئيس الزمالك .. الغندور يعود .. وصلاح فى مكة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

جاء يوم الأثنين ملتهباً على الصعيد المحلي بعد قرار مجلس إدارة الأهلي بتقديم بلاغ جديد ضد رئيس نادي الزمالك فيما تعاقد نادي بيراميدز مع صفقتين جديدتين وعالمياً ظهر محمد صلاح فى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة قبل انضمامه لمعكسر ليفربول وانتهى اليوم بعودة خالد الغندور إلى برنامج الزمالك اليوم بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي أصابته منذ أيام.

ويقدم الخليج 365 لكل من فاته المتابعة ملفاً عن ما حمله الأثنين من أخبار:

صورة.. محمد صلاح يؤدي مناسك العمرة قبل الانضمام لمعسكر ليفربول

أدى الدولي المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، فجر اليوم الاثنين مناسك العمرة، قبل السفر للانضمام لمعسكر فريقه.

في غياب مصر.. تعرف على قرعة الدوري التمهيدي لتصفيات مونديال 2022

أقيمت قرعة الدور التمهيدي لتصفيات إفريقيا لكأس العالم قطر 2022، في مقر الاتحاد الإفريقي بأكتوبر.

وشارك في هذا السحب الأول المنتخبات الـ28 الأقل تصنيفا، ليخوض كل منتخبين مواجهة ذهاب وإياب، ليتأهل الفائز إلى المرحلة الثانية من التصفيات.

دموع وحب وانكسار وجنون.. دراما كأس أفريقيا في ٢٠٠ صورة

بعض الناس سوف يتركونك، ولكن هذا ليس نهاية قصتك، بل نهاية دورهم في قصتك".

الصورة يمكن أن ترسم حكاية كاملة توثق فصولها، لا تحتاج إلى وصف؛ فاللوحة البصرية تتحدث عن نفسها، وتنقل المشاعر والأحاسيس، الحب والفرحة والانكسار والصراع من أجل كأس جمعت أفريقيا كلها خلال 30 يومًا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

"انسحابات وتهديدات".. 50 مشهدا للموسم الأطول في تاريخ الدوري

بعد 362 يوما، انتهت، رسميًا، مسابقة الدوري العام في نسختها الـ60، بنجاح الأهلي في الحفاظ على اللقب للموسم الرابع على التوالي والمرة الـ41 في تاريخه.

تغريدة لكهربا مثيرة للجدل: "هل لا بد من الصوت العالي لإرهاب الناس؟"

أثار محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الزمالك السابق، والمنضم حديثا لنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، الجدل بتغريدة مثيرة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

أخرهم تريزيجيه.. ماذا يفعل المصريون في مباراتهم الأولى بالبريميرليج؟

انضم الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، إلى صفوف فريق أستون فيلا الإنجليزي ليلحق بقطار المصريين الذين كان له شرف التواجد في الدوري الإنجليزي خلال السنوات الماضية.

رسميًا. عمر صلاح يرحل عن الزمالك إلى سموحة

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أعلن عمر صلاح، حارس مرمى فريق الزمالك، عن توقيع عقود الانتقال رسميا لنادي سموحة لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل.

وجاء توقيع صلاح على عقود الانتقال لسموحة بعد المفاوضات التي أجراها مسؤولو النادي السكندري للتعاقد معه.

رسميًا.. بيراميدز يضم خامس صفقاته الصيفية

أعلن نادي بيراميدز، مساء اليوم الإثنين، التعاقد مع محمد عطوة لاعب الرائد السعودي بعدما وقع على عقود انضمامه بصفة نهائية.

وجاء تعاقد بيراميدز مع عطوة، في حضور المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي ضمن خطة التدعيمات القوية للفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

سموحة يعلن انتقال محمد أبو جبل إلى الزمالك

أعلن نادي سموحة، مساء اليوم الإثنين، انتقال حارس الفريق محمد أبو جبل، إلى صفوف نادي الزمالك، في صفقة بيع نهائي.

الغندور يطالب الزمالك بتقديم شكوى لاتحاد الكرة بسبب رمضان صبحي

كك خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، في قانونية مشاركة رمضان صبحي مع الأهلي في مباراتي المقاولون العرب والزمالك في ختام منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز (2018-19).

في أول ظهور له بعد الوعكة الصحية.. تعليق خالد الغندور على هزيمة الزمالك في القمة

وجه خالد الغندور نجم الزمالك السابق التهنئة للنادي الأهلي بمناسبة فوزه بمباراة القمة وتتويجه ببطولة الدوري الممتاز.

الأهلي يعلن تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك

أكد محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، أنه بصدد التقدم ببلاغ إلى النائب العام المصري، ضد رئيس الزمالك بعد إساءته ضد إدارة القلعة الحمراء.

"مؤامرة والكونفيدرالية مش صعبة".. الغندور يوجه 5 رسائل نارية بعد خسارة الزمالك الدوري

وجه خالد الغندور قائد الزمالك السابق، عدة رسائل في ظهوره على برنامج "الزمالك اليوم" منها 4 رسائل إلى النادي الأهلي.

الكشف عن التفاصيل المالية لصفقة انتقال أبو جبل للزمالك

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن رغبة محمد أبو جبل حارس الفريق في الانتقال لنادي الزمالك حسمت الصفقة، مشيرًا إلى أن الصفقة كلّفت الأبيض 13 مليون جنيه بجانب ضم لاعبين آخرين.

وقال عامر في تصريحات لقناة "صدى البلد" مساء الإثنين: "أبو جبل انتقل للزمالك مقابل 13 مليون جنيه بجانب انضمام عمر صلاح حارس مرمى المنتخب الأولمبي وأحمد داوودا نهائيا إلى سموحة".