زينيت سان بطرسبرج الروسي يتطلع لضم البرازيلي مالكوم



يتطلع نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي للتعاقد مع البرازيلي مالكوم مهاجم برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقاً لصحيفة سبورت الإسبانية تقدم نادي زينيت الروسي بعرض رسمي إلى برشلونة بقيمة 35 مليون يورو بالإضافة إلى 5 مليون يورو كمتغيرات من أجل التعاقد مع البرازيلي

مالكوم.ومع ذلك أوضحت الصحيفة أن هذا العرض غير كافي لقادة البلوجرانا حيث يريد برشلونة ما لا يقل عن 40 مليون يورو ثابت بالإضافة إلى 5 مليون يورو كمتغيرات من أجل بيع مالكوم.ويبدو أن مالكوم يميل إلى فكرة مغادرته إلى زينيت حيث أن العرض يضمن له عرض مالي رائع قبل كل شيء تلك التي تلقاها حتى ا لآن. ومع ذلك أوضح البارسا أنه لن يقبل إلا العرض الذي يناسب اهتماماته.ولا يعتقد قادة برشلونة أنه يمكن أتمام الصفقة هذا الأسبوع لذلك من المحتمل أن يسافر مالكوم مع بقية الفريق إلى جولة الولايات المتحدة الأمريكية.