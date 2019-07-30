يوفنتوس يفتح الباب أمام صفقة ديبالا ولوكاكو



أكدت تقارير إيطالية أن نادي يوفنتوس وافق على عقد صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ووفقاً للصحفي الشهير جيانلوكا دي مارزيو أكد يوفنتوس بوجود عروض لباولو ديبالا وهو مستعد لعرضه على مانشستر يونايتد مقابل مبلغ نقدي بالإضافة إلى روميلو

لوكاكو.وأشار دي مارزيو إلى أن يوفنتوس يوفنتوس مستعد لقبول صفقة التبادل بين لوكاكو وديبالا في حالة واحدة فقط اذا ما تلقوا عرض بقيمة 20 مليون يورو بالإضافة إلى روميلو لوكاكو.وتبلغ قيمة ديبالا 100 مليون يورو ، بينما أخبر مانشستر يونايتد نظيرهم إنتر ميلان أنهم يريدون 85 مليون يورو للوكاكو ، لذلك سينتقل ديبالا إلى إنجلترا بمبلغ نقدي بالإضافة لوصول لوكاكو إلى اليوفي.وقد صرح نائب رئيس نادي يوفنتوس بافل نيدفيد مساء الاثنين بأن ديبالا لديه بعض العروض على الطاولة ، لكنهم ينتظرون إجراءً ملموسًا حتى يتمكنوا من اتخاذ قرار بهدوء.