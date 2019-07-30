أزمة في ريال مدريد بسبب نيمار



أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ما زال يحلم بالتوقيع مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي

لم يكن مستقبل نيمار في باريس سان جيرمان مؤكد على الإطلاق منذ وصوله من

وارتبط نادي برشلونة باستعادة نيمار هذا الصيف بالإضافة لاهتمام ناديي يوفنتوس وريال مدريد أيضًا بالحصول على توقيعه.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد لا يزال يرغب في التعاقد مع نيمار في الأسابيع المقبلة.

ومع ذلك ، فإن رغبة زين الدين زيدان ستبقى لضم بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الذي سيكلف خزينة الفريق الملكي حوالي 160 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة الشهيرة أن هذا العرض سيكون لحساب نيمار نجم باريس سان جيرمان بدلًا من بوجبا وهو ما يثير غضب زيدان الذي لا يريد نيمار ضمن فريقه .

ريال مدريد ما زال يحلم بالتوقيع مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار جونيور.لم يكن مستقبل نيمار في باريس سان جيرمان مؤكد على الإطلاق منذ وصوله من برشلونة في صيف عام 2017 ، وبين مبارياته الغامضة أو الاستفزازية مع نادي العاصمة ، أعطى الدولي البرازيلي عدة أدلة على رغبته في المغادرة.وارتبط نادي برشلونة باستعادة نيمار هذا الصيف بالإضافة لاهتمام ناديي يوفنتوس وريال مدريد أيضًا بالحصول على توقيعه.وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد لا يزال يرغب في التعاقد مع نيمار في الأسابيع المقبلة.ومع ذلك ، فإن رغبة زين الدين زيدان ستبقى لضم بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الذي سيكلف خزينة الفريق الملكي حوالي 160 مليون يورو.وأوضحت الصحيفة الشهيرة أن هذا العرض سيكون لحساب نيمار نجم باريس سان جيرمان بدلًا من بوجبا وهو ما يثير غضب زيدان الذي لا يريد نيمار ضمن فريقه .

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