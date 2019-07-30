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كريستيانو رونالدو يصدم جماهير يوفنتوس بعد إعلان رغبته بالعودة لريال مدريد

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أصدم النجم البرتغالي لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي  جماهير السيدة العجوز بعدما صرح انه يرغب في العودة مرة أخرى للعب لدى صفوف اثناء تتويجة بجائزة أسطورة ماركا التي تقدمها الصحيفة الاسبانية.

وقدم رونالدو أسفة لمغادرة ريال مدريد، أملاً في العودة

اليه قريباً لأن الملكي هو الاكثر تأثير في حياته.

وأضاف انه توج بالجائزة بفضل فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد وتوجه له بالشكر. وأختتم بالحديث عن مدريد قائلاً ان العودة لها شيء مميز

للغاية، من أجمل المدن في العالم، مشيراً أنه يسافر كثيرًا، ولكنه لا يرى أجمل من مدريد، وأكد انه لدية الكثير من لها بعد عشقة للبرتغال، مكررا أنه قضى عدة سنوات فيها، ويأمل في العودة الي ريال مدريد قريباً.

وكان انتقل كريستيانو رونالدو الي نادي يوفنتوس الايطالي في موسم الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من ريال مدريد.

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