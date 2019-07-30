إصابة جديدة تضرب ريال مدريد

أصدر نادي ريال مدريد الإسباني بيانًا رسميًا عبر موقعه الرسمي على الإنترنت لتوضيح التشخيص الطبي لإصابة حارس مرماه البلجيكي تيبو كورتوا.

وتوالت المشاكل على ريال مدريد قبل بداية الموسم الجديد بعد تعرض لاعب آخر للإصابة وهذه المرة كان

تيبو كورتوا لينضم إلى قائمة مصابي الميرينجي رفقة ماركو أسينسيو وفيرلاند ميندي ولوكا يوفيتش وإبراهيم دياز.وقال نادي ريال مدريد في بيانه الرسمي: بعد الاختبارات التي أجريت على الحارس تيبو كورتوا من قبل اطباء ريال مدريد ، تم تشخيص إصابته بإلتواء من الدرجة الثانية في كاحله الأيسر ، وفي إنتظار تطور حالته.وبات من المؤكد غياب الخماسي تيبو كورتوا وإبراهيم دياز وماركو أسينسيو ولوكا يوفيش وفيرلاند ميندي عن رحلة ريال مدريد إلى ألمانيا للمشاركة في كأس أودي 2019.