رئيس الأولمبية ووزير الرياضة يستقبلان بعثة منتخب الدرجات

استقبل المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية والدكتور أشرف صبحي بعثة منتخب الدرجات في مطار القاهرة الدور عائدة من نيجيريابعد المشاركة في بطولة كأس افريقيا.
حصل منتخب مصر على سبعة ميداليات منها ثلاثميداليات وفضية وثلاث برونزيات.
ووجه المهندس هشام حطب الشكر للاعبي منتخب الدرجات والجهاز الفني على قدراتهم ومجهودهم الذي بذلوه في بطولة إفريقيا ورفع راية مصر في بطولة مهمه.
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