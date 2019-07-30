رئيس الأولمبية ووزير الرياضة يستقبلان بعثة منتخب الدرجات

استقبل المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية والدكتور أشرف صبحي بعثة منتخب الدرجات في مطار القاهرة الدور عائدة من نيجيريا بعد المشاركة في بطولة كأس افريقيا. بعد المشاركة في بطولة كأس افريقيا. Advertisements حصل منتخب مصر على سبعة ميداليات منها ثلاث ميداليات وفضية وثلاث برونزيات. ميداليات وفضية وثلاث برونزيات. ووجه المهندس هشام حطب الشكر للاعبي منتخب الدرجات والجهاز الفني على قدراتهم ومجهودهم الذي بذلوه في بطولة إفريقيا ورفع راية مصر في بطولة مهمه.

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