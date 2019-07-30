الجزائري الهائج قد يخلف فالكاو في موناكو

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ادعت صحيفة فرانس فوتبول أن إدارة موناكو الفرنسي قد أدرجت اسم المهاجم الدولي الجزائري “بغداد بونجاح” على القائمة المختصرة للمهاجمين المطلوب التعاقد معهم هذا الصيف، لخلافة النجم الكولومبي “رادميل فالكاو” القريب من الانضمام لصفوف جلطة سراي التركي.

وأكدت وكالة الأخبار التركية “ترك برس”، قبل خمسة أيام من الآن، تواصل إدارة جلطة سراي مع فالكاو لاقناعه بقيادة خط هجوم الفريق بالموسم المقبل، في نفس الوقت الذي أوضحت فيه صحيفة ليكيب عدم مُمانعة موناكو في بيع اللاعب الأسبق لأندية بورتو وأتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد وتشيلسي.

ولم يكن عرض جلطة سراي الوحيد الذي تلقاه فالكاو من تركيا، فقد تلقى عرضًا من فنربخشة، بالإضافة إلى عروض آسيوية من أحد أندية الدوريين الصيني والسعودي.

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ويرى المدير الفني لنادي موناكو “ليوناردو جارديم” في بغداد بونجاح البديل المناسب لقيادة هجوم فريقه خلال المواسم القادمة، بعد المستوى المذهل الذي قدمه رفقة منتخب الجزائر في كأس أمم أفريقيا 2019، وتسجيل هدف الفوز بالمباراة النهائية على ستاد القاهرة الدولي أمام السنغال يوم 19 يوليو.

ويلعب بغداد بونجاح /27 عامًا/ مع نادي السد القطري منذ عام 2015، بعد رحيله عن النجم الساحلي التونسي الذي توج معه بلقبين للكأس في تونس ولقب لكأس الكونفدرالية.

وصار بونجاح الهداف التاريخي لدوري نجوم قطر بتسجيل ما مجموعه 112 هدفًا في 92 مباراة، ومن بين تلك الأهداف 7 في مباراة واحدة أمام النادي العربي بإحدى مباريات الدوري والمنتهية بفوز السد بعشرة أهداف مطلع موسم 2019/2018.

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الهداف الهائج

وصفت صحيفة فرانس فوتبول بغداد بونجاح بالهداف المسعور أو شديد الاهتياج (buteur frénétique) في تقريرها الذي نشرته في عددها الصادر اليوم الثلاثاء في الأسواق الفرنسية.

وقالت “بونجاح أثار اهتمام العديد من أندية أوروبا بسبب ما قدمه في كأس أمم أفريقيا مع الجزائر، إنه هداف شديد الاهتياج في قطر”.

وأضافت “عقده الحالي مع نادي السد ممتد حتى يونيه 2024، واللاعب منفتح على تجربة نفسه في الملاعب الأوروبية، وسعر اللاعب الذي دربه تشافي هيرنانديز يصل لـ 15 مليون يورو”.

وكشفت “في بداية سوق الانتقالات، ويضع مدرب لوس أنجلوس جالاكسي عينه على بغداد بونجاح، ولهذا طلب لويس كامبوس من تشافي هيرنانديز بعض المعلومات، تمهيدًا لضمه قبل نهاية الميركاتو الصيفي”.

وكان أسطورة منتخب مصر والنادي الأهلي “محمد أبو تريكة” طلب من بغداد بونجاح الانضمام لصفوف الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، أثناء تسليمه لجائزة أفضل لاعب في دوري نجوم قطر بختام الموسم الكروي الماضي.

وقابل بونجاح طلب أبو تريكة بابتسامة عريضة، مؤكدًا أنه فخور برؤية أسطورة بحجم أبو تريكة وتسلم الجائزة منه شخصيًا.

لكن كل شيء تبدل الآن بعد المستوى الخرافي لبونجاح في أمم أفريقيا، ووصفه من قبل المدير الفني للمحاربين “جمال بلماضي” بأحد أفضل المهاجمين في العالم، والسبب الرئيسي في الأهداف التي سجلها الفريق للتتويج بلقب “كان 2019”.