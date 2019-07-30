رسميًا | بيراميدز يشتري مهاجم الأهلي السابق “جون أنطوي”

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اختار المهاجم الغاني “جون أنطوي” تأجيل فكرة الاحتراف في أحد دوريات الخليج، لقيادة هجوم نادي بيراميدز في أول مشاركة في تاريخه بمنافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية بموسم 2020/2019.

ووقع جون أنطوي – مهاجم الأهلي السابق- على عقد انضمامه الرسمي لصفوف نادي بيراميدز، مساء اليوم الاثنين، قادمًا من مصر المقاصة الذي قدم معه مستويات متميزة على مدار السنوات الثلاث الماضية منذ إعارته من الأهلي.

وسجل جون أنطوي ما مجموعه 36 هدفًا في الثلاثة مواسم الماضية، من بينهم 16 هدفًا في موسم 2018/2017 نافس بهم المغربي وليد أزارو على لقب هدف الدوري، قبل أن ينتزع أزارو اللقب بفارق هدفين فقط في الجولات الأخيرة.

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وأعلن نادي بيراميدز في وقت سابق اليوم الاثنين تعاقده مع لاعب الإنتاج الحربي “محمود حمادة” ولاعب الرائد السعودي “محمد عطوة”.

وقال بيراميدز في بيان رسمي عبر تويتر “وقع كل من محمود حمادة ومحمد عطوة على عقود انضمامهما بصفة نهائية في حضور المهندس ممدوح عيد، المدير التنفيذي، ضمن خطة التدعيمات القوية للفريق خلال فترة الانتقالات الحالية”.

وستتسبب التحركات الأخيرة لبيراميدز في مغادرة أكثر من لاعب خلال الميركاتو الصيفي الحالي، في مقدمتهم المهاجم الدولي المصري السابق عمرو مرعي أو المهاجم الإكوادوري جون سيفونيتي، كما يتوقع رحيل محمد مجدي “قفشة” إلى أحد قطبي الكرة المصرية “الأهلي أو الزمالك”، ومن المنتظر مغادرة نبيل دونجا وعلي جبر.