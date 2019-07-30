الأهلي يُقابل تصريحات أزارو بتحديد سعره لأندية الإمارات والبرتغال!

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تحدى المهاجم المغربي “وليد آزارو” الانتقادات اللاذعة التي وُجهت إليه من قبل جماهير الأهلي والنقاد الرياضيين بسبب الأداء الباهت الذي قدمه أمام المقاولون العرب والزمالك في الجولتين الأخيرتين من الدوري المصري الممتاز.

وقال في تصريحات صحفية نُشرت عقب تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري للمرة الـ 41 في تاريخه، بأنه لن يرحل عن القلعة الحمراء، وسيستكمل مسيرته مع الفريق بالموسم المقبل 2020/2019 لحصد المزيد من الألقاب.

لكن إدارة الأهلي قابلت تصريحاته المتفائلة بتخفيض سعره للنصف تقريبًا، من ثمانية ملايين دولار إلى ثلاثة ملايين، في محاولة جادة للتخلص منه قبل غلق الميركاتو الصيفي مطلع شهر سبتمبر المقبل.

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وفشل اللاعب صاحب الـ 23 عامًا في ترجمة الفرص السهلة التي لاحت له في معظم المباريات التي لعبها مع الأهلي في الآونة الأخيرة، ومن بينهم 3 أو 4 فرص مؤكدة أمام صن داونز في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أفريقيا، لو سجل منهم لأعاد الأهلي للمنافسة وتعويض الخسارة المذلة التي مُني بها في الذهاب بخمسة أهداف نظيفة.

وانهالت جماهير الأهلي على وليد أزارو بأقذع الانتقادات منذ نهاية الأسبوع الماضي، بعد الفرصة الغريبة التي أهدرها أمام المقاولون العرب من داخل منطقة الستة ياردات، والمرمى خالٍ تمامًا بوضعها بعيدة للغاية فوق العارضة.

وحاول مراسل صحيفة اليوم السابع الحصول على رد مناسب من وليد أزارو على انتقادات الجماهير وخبر تقليص سعره في سوق الانتقالات الصيفية الحالية من قبل إدارة الأهلي، إلا أن لاعب الدفاع الحسني الجديدي أظهر برودة دم غير عادية.

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وقال أزارو “الدوري هذا الموسم كان صعبًا، لكن اللاعبين والجهاز الفني والإداري والجماهير تكاتفوا جميعًا لتحقيق البطولة الصعبة”.

وأضاف “الجميع تعامل بمقولة العبرة بالخواتيم ولعبنا كل مواجهة منفصلة ولم نركز مع المنافسين، وأنا لن أرحل هذا الصيف وسأستكمل مسيرتي إن شاء الله لحصد المزيد من الألقاب، بطولة الدوري لن تكون الأخيرة لي مع الأهلي”.

موقف الأهلي

ترغب لجنة الكرة في رحيل أزارو خلال الميركاتو الصيفي الحالي بسبب مستواه الضعيف سواء في التدريبات أو المباريات.

ولم يُسجل أزارو الكثير من الأهداف وأهدر فرص بالجملة في معسكر الأهلي بإسبانيا، وأكمل مسلسل رعونته أمام المرمى بعدم تسجيل أي هدف أمام المقاولون العرب والزمالك في المباراتين الماضيتين بالدوري.

وأبدت إدارة الأهلي استعدادها للجلوس والتفاوض مع الوسطاء أو وكلاء اللاعبين لبيع أزارو بمبلغ أربعة ملايين دولار أو ثلاثة ملايين على أقل تقدير.

ووعد أحد وكلاء اللاعبين بجلب عروض مالية ملموسة للأهلي من الدوريين البرتغالي والإماراتي في أسرع وقت ممكن، لمنح النادي فرصة جلب مهاجم أجنبي جديد في الفترة المتبقية من السوق.

في الوقت نفسه، يُطالب أنصار الأهلي بالإبقاء على المهاجم الشاب “أحمد ياسر ريان” في الموسم المقبل وعدم تجديد إعارته لنادي الجونة، بعد المستوى المذهل الذي قدمه خلال فترة إعارته بالنصف الثاني من الموسم الماضي.

وسجل أحمد ياسر ريان الذي لم يتجاوز بعد عامه الـ 20 سبعة أهداف في 13 مباراة فقط مع الجونة، متفوقًا بهدف على وليد أزارو الذي لعب 22 مباراة مع الأهلي.