الزمالك يبيع بطل موقعة بركان بعد خيانة زملائه في تويتة!

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قررت إدارة نادي الزمالك التخلص من بطل موقعة نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية “عمر صلاح” عن طريق بيعه لنادي سموحة السكندري اليوم الاثنين ضمن صفقة تبادلية، كعقوبة له على التغريدة التي صدرت منه عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، وحاول فيها التنصل من المسؤولية وخيانة زملائه وتبرئة نفسه من التسبب في خسارة لقب الدوري.

وأخطأ عمر صلاح في تقدير تسديدة لجناح نادي الجونة “شبراوي” في الدقيقة 87، ليتأخر الزمالك في النتيجة 1/2 قبل أن يُدرك هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل من ضائع.

وحَمل جمهور الزمالك مسؤولية هذا التعادل المحبط لعمر صلاح، والذي لم يشارك في الدوري المحلي سوى مرة واحدة قبل مواجهة الجونة، ولمدة خمس دقائق فقط كبديل أمام الداخلية بالجولة 32 يوم 12 مايو الماضي، عندما فاز الزمالك بهدفين لهدف.

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ولم يستطع الحارس صاحب الـ 21 عامًا ضبط أعصابه حين استفزه أحد مستخدمي تويتر ممَن حملوه مسؤولية ضياع لقب الدوري، وقال “لا، لم أضيع شيء، الفرق بيننا وبين الأهلي كان 14 نقطة، وأنا كنت في منزلي، لست أنا الذي أضاع فارق النقاط”.

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ورغم قيام عمر صلاح بحذف التغريدة بعد دقائق قليلة من منتصف ليل يوم 26 يوليو 2019، لكن فحوى التغريدة وصل إلى إدارة النادي، ليتم استبعاده من المشاركة أمام الإسماعيلي والأهلي في الجولتين الأخيرتين من الدوري، ليشارك بدلاً منه “عماد السيد” والذي من المنتظر رحيله هو الآخر لتسببه بصورة مباشرة في خسارة الزمالك مباراة القمة 118 أمام الأهلي يوم أمس الأحد على ملعب برج العرب، حين ارتدت منه تسديدة وليد سليمان، تاركًا علي معلول يتابع الكرة في شباكه.

ويُعامل عمر صلاح كحارس ثالث في الزمالك منذ تصعيده للفريق الأول عام 2015، ولسوء حظه قدم الثنائي “أحمد الشناوي ومحمود عبد الرحيم جنش” مستوى جيد جدًا على مدار السنوات الماضية ما نسف فرصه للعب الأدوار الأولى مع الزمالك.

واقتصرت مشاركات عمر صلاح عند إصابة جنش، وهذا ما حدث في موسم 2017/2016 عندما لعب ضد الأهلي في المباراة المنتهية بهدف دون رد، واتفق جميع النقاد آنذاك أنه المكسب الأهم للزمالك من القمة.

لكن الحارس الشاب الذي يحمل الرقم 31 غاب عن جميع مباريات الزمالك في موسم 2018/2017.

ورغم تألقه غير العادي وتقليبه بـ “بطل موقعة بركان” التي خسر فيها الزمالك 1/صفر على الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية في ذهاب نهائي الكونفدرالية، وانقاذه لأكثر من هدف محقق للنجم التوجولي لابا كودجو، إلا أن الجهاز الفني للزمالك واصل اعتماده على محمود جنش وعماد السيد في المباريات المحلية، حتى سقط في تلك الهفوة أمام الجونة قبل أن يخرج عن النص في مواقع التواصل الاجتماعي.

وانضم حارس مرمى سموحة “محمود أبو جبل” إلى صفوف الزمالك بحوالي 17 مليون جنيه بالإضافة إلى مدافع الزمالك “أحمد داودا” وحارس المرمى “عمر صلاح”.