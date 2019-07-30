الزمالك يتراجع عن بيع أو إعارة “شيكابالا”

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تراجع مسؤولو الزمالك عن بيع أو إعارة صانع الألعاب المخضرم “محمود شيكابالا” خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعد أن أظهرلهم إلتزامه في تدريبات الفريق منذ عودته من الإعارة غير الناجحة التي خاضها مع في اليونان رفقة نادي أبولون.

وخاض شيكابالا تجربة ناجحة في الملاعب السعودية مع نادي الرائد السعودي بموسم 2018/2017، حيث سجل 9 أهداف في 21 مباراة، الأمر الذي أهله للعودة لخوض تجربة احترافية جديدة مع نادي أبولون، لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي سفن شيكالا، فقد نافس فريقه الجديد على الهبوط، ليكتفي بالمشاركة في 10 مباريات بالنصف الأول من الموسم الماضي سجل خلالهم هدف يتيم، ليفسخ عقد الإعارة ويعود للزمالك في فبراير الماضي، ومنذ ذلك الحين لم يشارك اللاعب في أي مباراة تنافسية.

وحاول المدير الفني الجديد لنادي مصر المقاصة “أحمد حسام ميدو” ضم شيكابالا لصفوف فريقه هذا الصيف رغم تراجع مستواه الفني، لكن إدارة الزمالك أخبرته بحقيقة قيد اللاعب كي يقود الفريق بالموسم الجديد، خصوصًا مع العودة لدوري أبطال أفريقيا الذي ودعه النادي من دور المجموعات بآخر مشاركة.

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واعترف ميدو عن تقديمه لعرض جاد من أجل شيكابالا خلال تصريحات أدلى بها لبرنامج الماتش على شاشة قناة صدى البلد.

وقال لاعب ومدرب الزمالك الأسبق “تحدثنا إلى إدارة الزمالك منذ فترة لضم شيكابالا لصفوف مصر المقاصة، وكان هناك ترحيب من جانب إدارة الزمالك للاستغناء عن اللاعب، لكن إدارة الزمالك غيرت رأيها، وقررت قيد شيكابالا في الموسم المقبل وهذا الأفضل له في رأيي”.