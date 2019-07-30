الأهلي المصري يتدلل على ميسي العرب!

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يُسيطر التردد على لجنة الكرة بالنادي الأهلي لدخول مفاوضات جادة من أجل ضم صانع الألعاب الدولي الإماراتي “عمر عبد الرحمن” الشهير بعموري، قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما طُرح اسمه على الأهلي من جانب أحد محبي النادي بمساعدة وكيل لاعبين.
وبات استمرار عموري مع الهلال السعودي في الفترة المقبلة موضع شك، حيث قام الزعيم بإبرام أكثر من صفقة في خط الوسط، ولا يوجد نية للصبر على الملقب بـ “ميسي العرب” لحين استعادة مستواه المعهود المتأثر بالإصابة الخطيرة التي ألمت به على مستوى الركبة مطلع الموسم الماضي.
وحاول الأهلي عدة مرات استقطاب عموري لصفوفه بين عامي 2013 و2014، خلال الفترة التي تألق فيها بصورة غير عادية، إلا أن اللاعب تمنع عن خوض التجربة، مفضلاً الاستمرار مع العين.
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وفي الوقت الذي يبحث فيه عموري عن فرصة للعب مع أحد أكبر الأندية، اصطدم بتدلل إدارة النادي الأهلي المصري عليه، رغم وجود مشكلة واضحة في منطقة صناعة الألعاب منذ لدى العملاق الأحمر المتوج مؤخرًا بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ 41، منذ تجميد عبد الله السعيد بداية عام 2018.
ويعتمد الأهلي في الوقت الراهن على المخضرم “وليد سليمان” في منصب صانع الألعاب، وسط إنعدام ثقة واضحة في الثنائي “ناصر ماهر وأحمد حمدي” من جانب جميع الأجهزة الفنية التي تعاقبت على تدريب الأحمر بالعامين الماضيين، بما في ذلك المدرب الحالي “مارتن لاسارتي”.
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