الأهلي يعرض أهم لاعبيه الأجانب بعد معلول للإعارة!

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طُرح اسم اللاعب الدولي الأنجولي “جيرالدو” على لائحة اللاعبين المتاحين للانتقال من الأهلي بنظام الإعارة هذا الصيف وحتى يونيه 2020.

اللاعب أُستبعد من قائمة الفريق المشاركة بدوري أبطال أفريقيا هذا الأسبوع، وهذا سيتيح فرصة إعارته لأحد أندية الدوري المصري الممتاز لاكتساب المزيد من الخبرات والعودة أكثر قوة.

وسبب الخبر استياء بين جماهير الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، فالقادم من فريق أول أغسطس الأنجولي خلال الميركاتو الشتوي الماضي، دخل في منافسة قوية مع الظهير التونسي “علي معلول” على لقب أفضل محترف بين صفوف الأهلي بعد الأداء المتميز الذي قدمه خلال النصف الثاني من الموسم الفارط.

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وسجل جيرالدو 3 أهداف في 17 مباراة مع الأهلي في الدوري، وهو نصف عدد أهداف المهاجم المغربي وليد أزارو طوال الموسم، حيث أحرز المغربي 6 أهداف في 22 مباراة.

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ويرى الجمهور أن الثنائي “أجايي وأزارو” أقل بمسافة من جيرالدو، وإذا كان هناك مَن يستحق الرحيل فأحدهما وليس النجم الأنجولي.

وتفوق جيرالدو على النيجيري جونيور أجايي في عدد التمريرات الحاسمة ونسبة المراوغات والانطلاقات، فضلاً عن جاهزيته البدنية عكس أجايي.

مع ذلك اصطدم صاحب الـ 27 عامًا بعدم قيده أفريقيًا رغم أهميته على طرفي الملعب وكمهاجم متأخر، وهذا ما أبرزه أكثر خلال مشاركته المقبولة مع منتخب أنجولا في كأس أمم أفريقيا 2019، حيث ساهم في التعادل مع تونس 1/1 وموريتانيا 0/0، قبل أن يخسر بهدف دون رد أمام مالي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم اتخذ قرارًا باعتبار أي لاعب شمال أفريقي بمثابة اللاعب المحلي بالدوري المحلي، على أن يكون لاعبًا واحدًا فقط، ويُعامل اللاعب الشمال أفريقي الثاني في أي تشكيلة الفريق كلاعب أجنبي.

ويتردد أن الأهلي ينوي ضم مهاجم أجنبي جديد لصفوفه خلال الميركاتو الصيفي 2019، لرفع كفاءة الخط الأمامي المتأثر بتراجع مستوى وليد أزارو في الآونة الأخيرة بسبب إصاباته المتكررة.