رياضة | الإسماعيلي يكشف مؤامرة لاعب الزمالك السابق ضد الدراويش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يكشف مؤامرة لاعب الزمالك السابق ضد الدراويش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مصدر مسئول بالنادى الإسماعيلى أن محمود عبد العاطى دونجا الذى انتهت إعارته إلى النادى الإسماعيلى يقوم بتحريض لاعبو الزمالك الذى يرغب النادى الإسماعيلى ضمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعدم الانضمام للنادى الأصفر.

وأضاف أن مجلس الإدارة عرض على دونجا تخفيض قيمة عقده البالغ ٤ مليون جنيه فى الموسم الواحد بعد اعتراض عدد من لاعبو الفريق على هذه القيمة مطالبا اما بزيادة عقودهم او تخفيض عقد دونجا.

وأوضح المصدر أن إدارة النادى عرضت حصول اللاعب على ٢.٥ مليون جنيه بدلا من ٤ مليون الا ان اللاعب رفض ويقوم بتحريض لاعبو الزمالك على عدم الانضمام للإسماعيلى رغم ان اللاعب خلال فترة تواجده بالإسماعيلى كان يتحدث بمكانة النادى والتعامل المحترم من جانب الإدارة والجهاز الفنى.