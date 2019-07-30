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رياضة | رونالدو يحدد موعد فوز يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا!

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شدد البرتغالي نجم نادي يوفنتوس، على حتمية فوز السيدة العجوز بلقب سواء العام الحالي أو القادم.  

وتسلم رونالدو نجم يوفنتوس جائزة "ماركا ليندا" للأساطير وذلك وسط حضور لافت للنظر من فلونتينو بيريز رئيس نادي .

 وقال كريستيانو في تصريحاته خلال التكريم من صحيفة "ماركا": "يوفنتوس سيفوز بدوري أبطال أوروبا، إن لم يكن هذا العام فسيكون في العام التالي".  

وتحدث رونالدو عن مدى شعوره بالحزن لحظة رحيله عن ريال مدريد بعد سنوات من التألق والتي شهدت أيضاً منافسة خاصة مع ليونيل على الكرة الذهبية.

 كما أكد رونالدو على أن الفوز بكأس أمم أوروبا مع منتخب البرتغال هي البطولة الأهم والأغلى في مسيرته الكروية.

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