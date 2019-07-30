شكرا لقرائتكم بعثة اليد تحط الرحال فى القاهرة بعد التتويج ببرونزية المونديال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وصلت بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد للشباب مطار القاهرة منذ قليل بعد فوزهم التاريخي ببرونزية بطولة العالم في اسبانيا عقب الفوز على البرتغال 37 / 27 في مباراة تحديد المركز الثالث.

وهنأ هشام نصر رئيس اتحاد اليد الجهاز الفني للمنتخب بقيادة طارق محروس وجميع اللاعبين، مؤكدا أنهم كانوا على قدر المسئولية وفاقوا كل التوقعات التي كانت قبل البطولة.

أوضح نصر أنه سيتم الإعلان خلال الساعات المقبلة عن تفاصيل التكريم وموعده عقب عودة البعثة من إسبانيا فجر اليوم الثلاثاء.