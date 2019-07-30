شكرا لقرائتكم بعثة اليد تحط الرحال فى القاهرة بعد التتويج ببرونزية المونديال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وهنأ هشام نصر رئيس اتحاد اليد الجهاز الفني للمنتخب بقيادة طارق محروس وجميع اللاعبين، مؤكدا أنهم كانوا على قدر المسئولية وفاقوا كل التوقعات التي كانت قبل البطولة.
أوضح نصر أنه سيتم الإعلان خلال الساعات المقبلة عن تفاصيل التكريم وموعده عقب عودة البعثة من إسبانيا فجر اليوم الثلاثاء.
كانت هذه تفاصيل خبر بعثة اليد تحط الرحال فى القاهرة بعد التتويج ببرونزية المونديال... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.