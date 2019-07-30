شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : الزمالك سيخوض مباراتى الدور الـ 64 بأفريقيا على ستاد القاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إن فريقه سيخوض مباراتي دور الـ 64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا أمام فريق ديكاداها الصومالي في ستاد القاهرة. وأوضح في تصريحات تليفزيونية أن الزمالك توصل لاتفاق مع النادي الصومالي على خوض مباراتي الذهاب والعودة بالقاهرة. كان من المقرر اقامة مباراة الذهاب في الصومال أحد أيام 9 أو 10 أو 11 من أغسطس على أن يقام لقاء العودة في في مصر أحد أيام 23 أو 24 أو 25 من الشهر ذاته لخوض لقاء الإياب.

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