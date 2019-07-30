شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : صفقة عربية جديدة فى طريقها للزمالك اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن هناك صفقة عربية فى طريقها للفريق الأبيض اليوم لا تقل عن المغربى أشرف بن شرقى.

أضاف مرتضى منصور فى تصريجات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور :" هناك صفقة عربية جديدة ستصل اليوم إلى الزمالك، ولا تقل قوة عن المغربي أشرف بن شرقي وإمكانياته، رافضا الإفصاح عن اسمها الآن".

تابع : "أشكر أمير وأحمد مرتضى اللذان يعملان على ملف الصفقات لتدعيم صفوف الزمالك، سنتعاقد خلال الميركاتو الجاري مع 6 أو 7 لاعبين جدد، ولن يرحل سوى ثلاثة لاعبين فقط".

Advertisements

أكمل :" هناك لجنة تضم أحمد وأمير مرتضى لدراسة السيرة الذاتية لبعض المدربين الأجانب والأهم عندنا يكون خبرة فى أفريقيا ".