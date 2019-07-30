شكرا لقرائتكم وصول بعثة منتخب الدرجات الهوائيه بعد حصدهم ٢١مدالية في نيجيريا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت بعثة المنتخب الوطني للدرجات الهوائية مطار القاهرة منذ قليل بعد حصولهم علي ٢١ مدالية ذهبية وفضيه وبرونزيه ضمن البطولة المقامة في نيجيريا. قال محمد خليفه المدير الفني لمنتخب الدرجات للرجال والسيدات تحت ١٨ سنه؛ ان أعضاء الفريق الثمانيه حققوا ٢١ مدالية ٩ ذهب و٦ فاضيه و٦ برونزية في أول بطولة في افريقيا والتي أقيمت في نيجيريا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وصول بعثة منتخب الدرجات الهوائيه بعد حصدهم ٢١مدالية في نيجيريا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.