محمد عواد: «متمسك بالانتقال إلى الزمالك..وقرار رحيلي عن الإسماعيلي لن أتراجع عنه»

رضا علي

أكد محمد عواد ، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الاسماعيلي، ان نادي الاسماعيلي سيخسر . في حال فشل صفقة انتقاله إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

وتابع " عواد " خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " الماتش " والمذاع علي فضائية صدى البلد : قراري هو الانضمام للزمالك مهما كانت المنافسة على هذا المركز داخل الفريق , سعيد بتمسك رئيس الزمالك بوجودي، وسعيد أيضا برغبة جمهور الابيض .