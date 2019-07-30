رضا علي
أكد محمد عواد ، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الاسماعيلي، ان نادي الاسماعيلي سيخسر . في حال فشل صفقة انتقاله إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .
وتابع " عواد " خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " الماتش " والمذاع علي فضائية صدى البلد : قراري هو الانضمام للزمالك مهما كانت المنافسة على هذا المركز داخل الفريق , سعيد بتمسك رئيس الزمالك بوجودي، وسعيد أيضا برغبة جمهور الابيض .
كانت هذه تفاصيل خبر محمد عواد: «متمسك بالانتقال إلى الزمالك..وقرار رحيلي عن الإسماعيلي لن أتراجع عنه» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.