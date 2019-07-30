شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سموحة: انتقال محمد أبوجبل إلى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة، انتقال محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق إلى نادي الزمالك.

قال «عامر» عبر «فيس بوك»، مساء الاثنين، إن الصفقة كلفت الزمالك 13 مليون جنيه، إضافة إلى انتقال حارس الزمالك والمنتخب الأوليمبي، عمر صلاح، إلى سموحة وأحمد داوودا الذي كان معارا للاتحاد السكندري.

ولعب «أبوجبل» في صفوف الزمالك قادما من إنبي في الفترة من 2013 إلى 2016، وانتقل بعدها إلى سموحة ليعود مرة أخرى لحراسة مرمى الزمالك.