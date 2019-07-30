شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل ثالثا في سباق الـ 24 ساعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل النجار (جدة) ‏قاد رئيس مجلس إدارة هيئة

‏قاد رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، فريقه بلاك فالكون لمنصة التتويج بتحقيقه المركز الثالث على الفئة الفضية في سباق «سبا 24 ساعة» للتحمل.

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