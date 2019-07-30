شكرا لقرائتكم خبر عن هيرفي: مغامرة جديدة مع الأخضر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس التوقيع مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لتدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم خلال الفترة القادمة التي ستشهد العديد من الاستحقاقات القارية ومنها التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم وكأس آسيا.

وبث حساب المنتخب السعودي أمس فيديو لتقديم المدرب متضمناً السيرة الذاتية لهيرفي، الذي تمكن من العودة بالمنتخب المغربي إلى مونديال العالم بعد غياب 20 عاما من التمثيل، إضافة إلى تحقيقه البطولة الأفريقية للمنتخبات مع زامبيا 2012 وساحل العاج 2015، وتقدمه بتصنيف المنتخب المغربي إلى المركز 41 قافزاً بذلك 39 مرتبة إلى الأمام.

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وكانت "الخليج 365" أشارت في خبر سابق إلى استغناء اتحاد القدم عن مترجم المنتخب أيمن عبيد لعدم إجادته اللغة الفرنسية، إضافة إلى تلميحات المدرب الفرنسي بتوقيعه مع الأخضر في تغريدة سابقة له.

وينتظر أن يبدأ الفرنسي هيرفي مشواره مع الأخضر الشهر القادم إذ ينتظر أن يعقد اجتماعا خلال الأيام القادمة مع رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، لوضع تصور حول مشوار الأخضر خلال الفترة القادمة.

من جانبه، قال المدرب الفرنسي رينارد على حسابه بـ«تويتر»: «سعيد لبدء مغامرة جديدة في المملكة العربية السعودية.. في قارة جديدة».