شكرا لقرائتكم خبر عن أدينون يضبط دفاع الفرسان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة)

وقع رئيس نادي الوحدة سلطان أزهر، عقدا احترافيا مع المدافع البنيني خالد ادينون القادم من نادي اميان الفرنسي لمدة عامين، ليرتفع عدد محترفي الفريق الأجانب إلى 8، الأمر الذي سيدفع بإدارة النادي إلى الاستغناء عن أحدهم بفك التعاقد أو وضعه على قائمة الاستثمار.

وتشير بعض المصادر إلى أن المدافع شافيز ريناتو الذي يعد أفضل عناصر الفريق في الموسم الماضي، تلقى عرضا من أحد الفرق البرازيلية وربما يكون الأقرب للرحيل.