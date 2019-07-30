شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية تحرج عنبر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

عنبر في حرج.. هكذا بدا المشهد بعد تحفظ عدد من الأندية على انضمام لاعبيها إلى معسكر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الذي انطلقت تدريباته أمس (الاثنين) استعداداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي تستضيفها العراق، حيث سيخوض المنتخب أولى مبارياته الودية في الرابع من أغسطس القادم أمام منتخب الكويت.

وانتظم في التدريبات 15 لاعباً فقط تحت إشراف المدرب الوطني يوسف عنبر، حيث أجريت التدريبات في الملعب الرديف لاستاد الملك فهد الدولي في الرياض.

وتأجل انطلاق معسكر الأخضر بسبب عدم اكتمال انضمام اللاعبين، بعد تحفظ عدد من الأندية على لاعبيها المشاركين في معسكرات خارجية، إذ ينتظر أن يكتمل عقد اللاعبين خلال اليومين القادمين قبل المغادرة إلى مدينة أربيل العراقية.