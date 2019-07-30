شكرا لقرائتكم خبر عن أول مشاركة نسائية في تاريخ الراليات بالمملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) بدأ العد التنازلي لانطلاق رالي عسير في الجولة الافتتاحية من بطولة بدأ العد التنازلي لانطلاق رالي عسير في الجولة الافتتاحية من بطولة السعودية للراليات الصحراوية 2019 والذي سيقام تحت رعاية أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، خلال الفترة من 31 يوليو حتى 3 أغسطس القادم. هذا ويشهد رالي عسير 2019 تنافساً قوياً هذا العام ويشارك فيه 45 متسابقاً في افتتاح البطولة، وسيشكل الرالي نقطة تحول تاريخية من خلال مشاركة يارا شلبي من «مصر» بفئة (T1) كأول مشاركة نسائية في تاريخ المملكة بالراليات.



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