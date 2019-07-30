شكرا لقرائتكم خبر عن أول مشاركة نسائية في تاريخ الراليات بالمملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

بدأ العد التنازلي لانطلاق رالي عسير في الجولة الافتتاحية من بطولة السعودية للراليات الصحراوية 2019 والذي سيقام تحت رعاية أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، خلال الفترة من 31 يوليو حتى 3 أغسطس القادم.

هذا ويشهد رالي عسير 2019 تنافساً قوياً هذا العام ويشارك فيه 45 متسابقاً في افتتاح البطولة، وسيشكل الرالي نقطة تحول تاريخية من خلال مشاركة يارا شلبي من «مصر» بفئة (T1) كأول مشاركة نسائية في تاريخ المملكة بالراليات.

من جانب آخر، يتطلع محمد التويجري بطل رالي عسير 2019، أن يترك بصمة مميزة في الرالي، إذ أعلن في العديد من المناسبات أنه سيبذل قصارى جهده للمحافظة على اللقب، فيما يشارك إبراهيم المهنا صاحب الخبرة الطويلة في الرالي، ويعد المهنا واحداً من أبرز الأسماء السعودية في عالم الراليات بعدما رفع سقف التحدي عبر مشاركته في فئة (T4)، ويشارك ياسر بن سعيدان بطل العالم في فئة (T3) لعام 2013، وبطل العالم لفئة T2 لعام 2017، وكذلك أحمد الشقاوي بطل العالم بفئة T2 لعام 2018، كما يشارك فارس المشناء بطل رالي حائل 2017 الذي سطع نجمه في السباقات الصحراوية وخالد الفريحي الذي يواصل تألقه على مستوى المنطقة يرافقه الملاح البريطاني مايكل أورر، وإبراهيم بن سحيمان، وخلف الشمري، وسامي الشمري، وعائض بن جهيم، والمشناء الشمري، ومتعب القنون، ونازل الشمري، وعبدالله الرمال، ومطير الشمري، وأحمد القشعمي، وسعيد الموري الذي رفع سقف التحدي نحو رياضة الراليات، وعبدالله الحمدان وعمر اللاحم ومبارك الزبيدي وعبدالله القحطاني وفرحان المحارب ويحيى الحلوي، وأحمد المالكي وفواز الشمري.

فيما سيشارك عارف الشمري للمرة الأولى في سباقات الرالي، وجميعهم ينافسون في فئة T1، ولن تقل منافسات T2 عن نظيرتها حيث يتقدم المتسابقين منيف السلماني، يوسف السويدي، رضا الشمري، وخالد الهمزاني، وطلال البدر وعبدالعزيز اليعيش وصلال الدوسري، أما فئة T3 فستشهد مشاركة المقدم شاكر التويجري المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض وقائد فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية للمرة الثانية في الرالي بجانب صالح السيف، خليل التويجري، ماجد التويجري، ويوسف الضيف وصالح عبدالعالي وفهد النعيم.