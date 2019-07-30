شكرا لقرائتكم خبر عن «طبيب» يعيد جوليانو لـ«الآسيوية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

على الرغم من التحاق النجم المغربي الدولي نورالدين إمرابط بمعسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمس، إلا أن مدرب الفريق فيتوريا فضل الاستعانة بالبرازيلي جوليانو بعد نصيحة طبية من طبيب النادي فيليب بإمكانية عودة اللاعب قبل مباراة الوحدة الإماراتي يوم الإثنين القادم التي ستقام على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن مباريات ذهاب دور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا، وكان جوليانو قد أصيب قبيل المباراة الودية الثالثة في معسكر البرتغالي الحالي، إذ شخصت إصابته على أنها تمدد بالعضلة يحتاج معها اللاعب لفترة علاجية لمدة أسبوعين، مما أجبر المدرب فيتوريا على المفاضلة بين البرازيلي بتروس والمغربي إمرابط، إلا ان الإصابة اتضحت فيما بعد أنها شد قوي ويمكن للاعب العودة قبيل مباراة الوحدة الإماراتي في البطولة الآسيوية، وفي ضوء ذلك استقر المدرب النصراوي على الرباعي الحارس الأسترالي براد جونز والمدافع البرازيلي مايكون وابن جلدته جوليانو والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وواجه فيتوريا جملة من الإصابات خلال المعسكر للجبرين الذي عاد للرياض وجوليانو بجانب عبدالرحمن العبيد الذي غاب عن المباراة الودية الثالثة، فيما تعرض قائد الفريق عمر هوساوي لإصابه قد تغيبه عن مباراة الوحدة، وسيتضح مدى قوة الإصاب من عدمها خلال الأيام القادمة.

من جانب آخر يختتم الفريق معسكره بالبرتغال بلقاء فريق باسوش دي فيريرا الصاعد حديثاً للدوري الممتاز البرتغالي اليوم الثلاثاء، إذ سيدخل فيتوريا بالتشكيلة الأساسية التي سيلعب بها في الآسيوية لتطبيق التكتيك الذي يريد تطبيقه، وسيغيب عن المباراة الثلاثي عمر هوساوي وجوليانو وعبدالرحمن العبيد بسبب معاناتهم من الإصابة، إذ سيعوضهم كل من عوض خميس وبتروس وعبدالله مادو.