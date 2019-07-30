سييرا يعتمد تشكيلة العميد لمواجهة «زعبيل»

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) يضع المدرب الاتحادي سييرا اللمسات النهائية على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة ذوب آهن أصفهان الإيراني يوم الإثنين القادم على ملعب نادي الوصل في زعبيل، ضمن مباريات ذهاب دور 16 في البطولة الآسيوية، إذ سيخوض الفريق الاتحادي آخر مبارياته الودية أمام فريق الوحدة الإماراتي في أبوظبي اليوم، وسيعمد المدرب سييرا على تحديد العناصر الأساسية التي سيلعب بها لقاء ذوب آهن أصفهان آسيوياً، والاستقرار على النهج الفني الذي سيخوض به المواجهة الآسيوية المرتقبة.

يضع المدرب الاتحادي سييرا اللمسات النهائية على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة ذوب آهن أصفهان الإيراني يوم الإثنين القادم على ملعب نادي الوصل في زعبيل، ضمن مباريات ذهاب دور 16 في البطولة الآسيوية، إذ سيخوض الفريق الاتحادي آخر مبارياته الودية أمام فريق الوحدة الإماراتي في أبوظبي اليوم، وسيعمد المدرب سييرا على تحديد العناصر الأساسية التي سيلعب بها لقاء ذوب آهن أصفهان آسيوياً، والاستقرار على النهج الفني الذي سيخوض به المواجهة الآسيوية المرتقبة.

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