شكرا لقرائتكم خبر عن «المناورات» تجهز الزعيم لموقعة «الجوهرة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) طالب مدرب فريق الهلال رازفان لاعبيه بمضاعفة الجهود الفنية في الأيام القادمة من أجل الوصول للجاهزية الكاملة طالب مدرب فريق الهلال رازفان لاعبيه بمضاعفة الجهود الفنية في الأيام القادمة من أجل الوصول للجاهزية الكاملة لمواجهة الأهلي يوم الثلاثاء القادم، على ملعب استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات ذهاب دور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا، والسعي لتحقيق الفوز في اللقاء، وكان المدرب رازفان بدأ في تنفيذ مخططاته الفنية خلال المناورة الكروية التي أجراها الفريق أمس وركز على تطبيق بعض الجمل الفنية والجوانب التكتيكية التي ينوي تنفيذها في اللقاء الآسيوي، وسيواصل المدرب الهلالي إجراء المناورات الكروية من أجل الاستقرار على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المواجهة الآسيوية المرتقبة.



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