شكرا لقرائتكم خبر عن رديف الأخضر يشارك في «غرب آسيا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

تنطلق مساء اليوم (الثلاثاء) بطولة غرب آسيا 2019 في العراق بمدينتي كربلاء وأربيل، وذلك بمشاركة 9 منتخبات عربية، وستجمع المواجهة الأولى المنتخب المستضيف العراق بمنتخب لبنان ومن ثم منتخب فلسطين بمنتخب اليمن.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى العراق، لبنان، فلسطين، اليمن، سورية، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبنا الوطني بالإضافة إلى الكويت والبحرين والأردن، وسيخوض بطلا المجموعتين نهائي كأس البطولة مباشرةً مما سيساهم في قوة المنافسة على صدارة المجموعتين ويعطي طابعا خاصا لنظام المجموعات.

وسيشارك الأخضر السعودي في البطولة بالمنتخب الرديف وبغياب نجوم الفرق الأربعة الكبار، وذلك نظراً إلى مشاركتهم في دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا، ويقود المنتخب فنياً المدرب الوطني يوسف عنبر، وستكون انطلاقة الأخضر بلقاء منتخب الكويت يوم الأحد القادم على ملعب فارنسو حريري بمدينة أربيل، ومن ثم يلتقي منتخبنا الوطني منتخب البحرين يوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس القادم، ويختتم لقاءاته أمام منتخب الأردن يوم السبت 10 من الشهر ذاته.