شكرا لقرائتكم عواد: سأتخذ قرارا بالرحيل خارج مصر خلال 48 ساعة حال عدم انتقالى للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال عواد فى تصريحات تلفزيونية : "رئيس مجلس إدارة نادي الاسماعيلي شخصية محترمة، وأتمنى أن يوافق على انتقالي للزمالك، هذه رغبتي ومتمسك بها".
وأكمل : "المفاوضات بدأت منذ شهر وأتمنى أن تنتهي بالساعات القادمة، موافقة الإسماعيلي أبلغها للزمالك 3 مرات لكن حدث تغيير من إدارة الدراويش، جميع طلبات الاسماعيلي تم الموافقة عليها من الزمالك أكثر من مرة أيضًا".
وأضاف : "لاعيبة الزمالك لا تفضل الانتقال للاسماعيلي، لا أعلم لماذا وصل الأمر لهذا الحد، سأخذ اجراء بأن ارحل خارج مصر خلال 48 ساعة وبعد ذلك أعود لأي نادي داخل مصر".
وأتم : "بلغت رغبتي لمسئولي الاسماعيلي بأني اريد أن اكون في الزمالك، والمقابل المادي ليس قليل، فمرتضى منصور أبلغني أن العرض سيصل لـ4 مليون، ولن يكون هناك حارس مرمى في تاريخ مصر دخل لناديه 80 مليون قيمة انتقالي للسعودية والزمالك إن حدث".
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