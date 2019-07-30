شكرا لقرائتكم عواد: سأتخذ قرارا بالرحيل خارج مصر خلال 48 ساعة حال عدم انتقالى للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد عواد، حارس مرمى النادي الإسماعيلي، أن رغبته تتمثل فى الانتقال للزمالك في الانتقالات الصيفية الحالية.‏

وقال عواد فى تصريحات تلفزيونية : "رئيس مجلس ‏إدارة نادي الاسماعيلي شخصية محترمة، وأتمنى أن يوافق على انتقالي للزمالك، هذه رغبتي ومتمسك بها".‏

وأكمل : "المفاوضات بدأت منذ شهر وأتمنى أن تنتهي بالساعات القادمة، موافقة الإسماعيلي أبلغها للزمالك 3 مرات ‏لكن حدث تغيير من إدارة الدراويش، جميع طلبات الاسماعيلي تم الموافقة عليها من الزمالك أكثر من مرة أيضًا".‏

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وأضاف : "لاعيبة الزمالك لا تفضل الانتقال للاسماعيلي، لا أعلم لماذا وصل الأمر لهذا الحد، سأخذ اجراء بأن ارحل خارج ‏مصر خلال 48 ساعة وبعد ذلك أعود لأي نادي داخل مصر".‏

وأتم : "بلغت رغبتي لمسئولي الاسماعيلي بأني اريد أن اكون في الزمالك، والمقابل المادي ليس قليل، فمرتضى منصور ‏أبلغني أن العرض سيصل لـ4 مليون، ولن يكون هناك حارس مرمى في تاريخ مصر دخل لناديه 80 مليون قيمة انتقالي ‏للسعودية والزمالك إن حدث".‏