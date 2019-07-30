شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: "أيوة المقاولون فوت الماتش للأهلى"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن المقاولون العرب قام "بتفويت" مباراته أمام الأهلى والتى انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد وحسن للقب الدورى الـ 41 فى تاريخه. أضاف مرتضى منصور فى تصريجات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور :" أيوة المقاولون فوت المباراة للأهلى وأنظروا كيف حضن محمد عادل المشف على الكرة بفريق المقاولون سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى".

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