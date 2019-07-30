الاتحاد السكندري يتعاقد مع أحمد حجى 5 مواسم...

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جدة - عمرو شويل تعاقد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، مع اللاعب أحمد حجى صانع العاب فريق سوهاج المستقبل لمدة 5 مواسم ، في صفقة انتقال حر . Advertisements وقع حجى علي عقود انضمامه لفريق الاتحاد السكندري بحضور مسئولي مجلس الإدارة والجهاز الفني لسيد البلد بقيادة طلعت يوسف . وكان الاتحاد السكندري قد أتم إجراءات ضم عماد السيد لصفوف النادى السكندرى من الزمالك، بعدما وقع على عقد يمتد لمدة 3 مواسم مقبلة بعد موافقة إدارة نادى الزمالك.

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