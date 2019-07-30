شكرا لقرائتكم حارس الزمالك: غلطتى فى القمة مش هى اللى ضيعت الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عماد السيد حارس الزمالك المنتقل حديثا لصفوف الاتحاد السكندرى إن خطأه فى القمة 118 أمام الأهلى لم يكن السبب فى ضياع الدورى. أضاف عماد السيد فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور :" تقصير اللاعبين هو السبب فى ضياع الدورى" تابع :" كل الناس عايزة الأهلى تاخد الدورى الزمالك كان بيحارب من الحكام واتحاد الكرة والدورى اتسرق من الزمالك". وفاز الأهلى على الزمالك بهدف دون رد سجله على معلول فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب برج العرب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حارس الزمالك: غلطتى فى القمة مش هى اللى ضيعت الدورى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.