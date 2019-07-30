شكرا لقرائتكم الانتاج الحربي ينظم عدة مباريات ودية مع أنديه مصرية وعربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انهي خالد مهدي مدير الكرة بالانتاج الحربي اتفاقه مع أندية المصري البورسعيدي والاسماعيلي واف سي مصر وخورفكان الإماراتي لإقامة مباريات ودية فور العودة للقاهرة وانتهاء معسكر شرم الشيخ المقرر نهايته في 3 أغسطس المقبل

وكان الجهاز الفني للانتاج الحربي بقيادة مختار مختار قد قرر إقامة المباريات الودية في ايام 5 و 7 و 9 و11 أغسطس المقبل ويجري حاليا تنسيق مواعيد هذه الوديات مع الأندية السابقة بما يلائم ظروف كل فريق

ورحل عن صفوف الانتاج الحربى أحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا وعبد الرحمن بودى فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير .

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وتعاقد الانتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الاسماعيلى، و مامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا ، والنيحيرى برايت سلاس ، ومحمد عبد الرازق بازوكا ، وباسم مرسى على سبيل الاعارة من الزمالك .

وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.