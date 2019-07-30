شكرا لقرائتكم سعفان يرد على عواد : لولا إصابة جنش لما فكر فيك الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى نادي الإسماعيلي، على تصريحات محمد عواد الذي طلب فيها الرحيل عن صفوف الدراويش.

وقال سعفان في تصريحات تلفزيونية "عواد بيهدد بالرحيل؟، ما يمشي عادي، انا حسيت ان الاسماعيلي أبوابه هتتقفل لو عواد مكملش".

تابع الصغير "انا مدرب حراس الفريق وبقول مش عاوز عواد في النادي تاني، ولو هيرجع يبقى لازم يتأسف لأصغر عامل ومشجع في الإسماعيلي قبل الاعتذار لإدارة النادي".

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وأستكمل سعفان "الي مش عاوزنا مش هنعوزه، انا هقعد في البيت لو عواد رجع الاسماعيلي بدون الاعتذار".

أكمل :" مش الاسماعيلي الي يتنطط عليه أي لاعب، اي لاعب يتمنى يمشي جمب نادي الإسماعيلي، ومفيش حارس مرمى في مصر يستحق أكتر من 5 مليون جنيه".

وأردف "لو لم يتعرض جنش للإصابة لما فكر الزمالك في التعاقد مع عواد".