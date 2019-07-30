شكرا لقرائتكم عواد : محمود متولى مضى للأهلى ولا أعلم سبب عدم الإعلان عن الصفقة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى إن نادى الزمالك توصل لاتفاق نهائى لضمه فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية ولكن مجلس إدارة الدراويش تراجع عن قرار رحيله. أضاف عواد فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور :" أتمنى من الإسماعيلى الموافقة على رحيلى لنادى الزمالك لأن ذلك يعد رغبتى". تابع عواد :" نادى الزمالك بدأ التفاوض مع إدارة الإسماعيلى بشكل محترم ورفض الحصول على توقيعى دون علم مسئولى الدراويش". Advertisements أكمل :" اللاعيبين اللذين طلبهم الإسماعيلى فى صفقة انتقالى للزمالك ترفض الرحيل لصفوف الدراويش وتواصلت معهم لمعرفة الأسباب ". أردف عود :" أتمنى أن تسير الأمور بشكل طبيعى خصوصا أن الإسماعيلى سيحصل على استفادة مادية من بيعى". وعلق عواد على ضفقة انتقال محمود متولى للأهلى قائلا :" متولى مضى للأهلى ولا أعلم سبب عدم الإعلان عن الصفقة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عواد : محمود متولى مضى للأهلى ولا أعلم سبب عدم الإعلان عن الصفقة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.