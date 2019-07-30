شكرا لقرائتكم المقاصة: أنطوي في طريقه لبيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المدير الفني لنادي مصر المقاصة، إن النادي قرر بيع إسلام جابر وجون أنطوي بنسبة 90%.

وتابع المدير الفنى للمقاصة خلال تصريحات تلفزيونية هناك اتفاق على انتقال أنطوي إلى بيراميدز، لكن العقود لم توقع بعد».

وحول ما يتردد حول انتقال محمد إبراهيم للمقاصة، قال «حصلنا على الاستغناء الخاص بإبراهيم، ونتفاوض الآن معه على تفاصيل العقد، حيث يوجد لدنيا سقف لرواتب اللاعبين، ولا نرغب أن يكون هناك تفاوت شاسع بين اللاعبين»، مؤكدا أنه يتمنى انضمام إبراهيم إلى المقاصة، كونه واحدا من اللاعبين المميزين بمصر.