شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: الجن سبب تألق الشناوى مع المنتخب وأسألوا "خمسة" صن داونز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، إن "الجن" سبب تألق محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى مع المنتخب فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019. أضاف مرتضى منصور فى تصريجات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور: "الجن وقف كثيرا مع الشناوى فى المنتخب وأنظراو للخمسة أهداف الذين دخلوا فى سباكه فى دورى أبطال أفريقيا مع الأهلى".

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