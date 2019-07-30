شكرا لقرائتكم للمرة الأولى منذ عامين.. خاميس يظهر في تدريبات الريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عاد الكولومبي الدولي خاميس رودريغيز للمشاركة في تدريبات فريقه ريال مدريد الإسباني يوم الاثنين بعد نهاية إعارته إلى بايرن ميونخ والتي استمرت موسمين.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن نادي أتلتيكو مدريد يرغب في ضم خاميس رودريغيز ويعتمد في إنجاح هذه الصفقة على رغبة ريال مدريد في التخلص من عبء الراتب الكبير للاعب، ولكنه في الوقت نفسه يضغط على إدارة النادي لتخفيض سعر اللاعب عن 50 مليون يورو.

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وترى الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد لا يرى أي مشكلة في بيع رودريغيز لأتلتيكو مدريد، ولكنه ليس مضطرا لاتخاذ هذه الخطوة في الوقت الراهن.

وطبقا لما نشرته "آس "، لم يقدم أتلتيكو مدريد عرضا رسميا حتى الآن لضم رودريغيز، فيما كان نابولي الإيطالي هو النادي الوحيد الذي طلب الحصول على خدمات قائد المنتخب الكولومبي، ولكن على سبيل الإعارة.

إلا أن الصحيفة أكدت أن هذا العرض لا يرضي طموحات ريال مدريد، خاصة بعد تألق رودريغيز في بطولة كوبا أميركا الأخيرة التي استضافتها البرازيل.