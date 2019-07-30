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أول تعليق من خالد الغندور على خسارة الزمالك الدوري ومباراة القمة

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رضا علي

أكد الكابتن خالد الغندور , نجم نادي الزمالك السابق .ان النادي الأهلي لم يكن يستحق لقب الممتاز هذا الموسم .

ووجه " الغندور "رسالة تهنئة للأهلي بمناسبة فوزه بمباراة القمة أمام  و تتويجه ببطولة  الدوري الممتاز .

وقال نجم الزمالك السابق خلال تقديمه برنامج " الزمالك اليوم  "والمذاع علي فضائية " المحور " بعد عودته من وعكة صحية : " حزين على خسارة الزمالك الذي ظهر بشكل أفضل من الأهلي فى مباراة القمة ,

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مبروك للنادي الأهلي فوزه بالقمة.. الزمالك افتقد إلى خدمات محمود عبد الرحيم جنش بسبب الإصابة مع منتخب مصر وهو أهم أسباب خسارة الدوري " .

 

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