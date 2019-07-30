رضا علي
أكد الكابتن خالد الغندور , نجم نادي الزمالك السابق .ان النادي الأهلي لم يكن يستحق لقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم .
ووجه " الغندور "رسالة تهنئة للأهلي بمناسبة فوزه بمباراة القمة أمام و تتويجه ببطولة الدوري الممتاز .
وقال نجم الزمالك السابق خلال تقديمه برنامج " الزمالك اليوم "والمذاع علي فضائية " المحور " بعد عودته من وعكة صحية : " حزين على خسارة الزمالك الذي ظهر بشكل أفضل من الأهلي فى مباراة القمة ,
مبروك للنادي الأهلي فوزه بالقمة.. الزمالك افتقد إلى خدمات محمود عبد الرحيم جنش بسبب الإصابة مع منتخب مصر وهو أهم أسباب خسارة الدوري " .
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من خالد الغندور على خسارة الزمالك الدوري ومباراة القمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.