مطرب إيطالي يكشف النقاب عن أغنية خاصة لدي روسي

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"شكراً دانييل" .. هي عنوان الأغنية التي اختارها المطرب الإيطالي بروسكو تقديراً لمواطنه دانييل دي روسي نجم روما ومنتخب ايطاليا السابق .
وكان دي روسي قد قرر إنهاء مسيرته الكروية في الملاعب الإيطالية بعد 18 عاماً ، مفضلاً الانتقال إلى بلده الأصل الأرجنتين واللعب ضمن صفوف نادي بوكا جونيور.
ونشر المغني الإيطالي بروسكو اغنيته على موقع التواصل الاجتماعي"اليوتوب"، مرفقاً معها صورة لدي روسي وهو حامل في يده شارة الكابتنية.
وتضمنت كلمات الاغنية مسيرة دي روسي مع نادي روما الذي لعب في صفوفه منذ عام 2001 و حتى شهر يونيو الماضي الذي شهد إعلانه الرحيل عن الفريق ، بعدما رفضت إدارة النادي تجديد عقده ، ليقرر اللاعب الإمتناع عن اللعب لغيره من الأندية الإيطالية ، مفضلاً اللعب في الأرجنتين.
يشار الى أن دي روسي يحظى بشعبية كبيرة بين جماهير روما خاصة وإيطاليا عامة، تضاهي الشعبية التي يتمتع بها فرانشيسكو توتي زميله وصديقه في النادي والمنتخب الوطني.
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